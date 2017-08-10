При стройке здания МЧС в Екатеринбурге «пропали» 60 миллионов рублей

Уголовное дело возбуждено по двум статьям.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
Генеральная прокуратура РФ занялась расследованием хищения денег в ходе строительства спорткомплекса МЧС в Екатеринбурге. Ущерб оценивается в 60 миллионов рублей.
В числе обвиняемых подрядчик стройки и заказчик со стороны государства.
– В результате противоправных действий связанных со сдачей, приемкой и оплатой завышенного объема строительно-монтажных работ причинен ущерб в размере более 60 миллионов рублей,– говорится в заявлении.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".
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