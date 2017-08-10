Ночью похолодает до плюс 9: выходные в Екатеринбурге будут прохладными

В субботу пройдут дожди.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Суббота, 12 августа. Погода будет облачной с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, днем - умеренный. Температура воздуха в ночное время опустится до плюс 9-11 градусов, днем потеплеет до плюс 18. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Воскресенье, 13 августа. Вновь будет облачно, ночью снова пройдет дождь, днем существенных осадков не будет. Температура воздуха днем будет держаться в районе плюс 15-17 градусов. Ветер северо-восточный, силой 4-9 метров в секунду.