Прокуратура взяла на контроль стройку проблемного ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге

Сроки сдачи комплекса не раз срывались.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию с жилым комплексом "Кольцовский" в Екатеринбурге, сроки сдачи которого вновь сорваны.
Ведомство проверит, какие меры свердловское правительство принимает, чтобы найти инвестора-застройщика для достройки проблемного жилого комплекса на улице Бахчиванджи, сдача которого в эксплуатацию не раз срывалась. В отношении первоначального застройщика – компании "Базис "– возбуждено уголовное дело.
В июле 2017 года прокурор области направил в адрес губернатора Евгения Куйвашева продложение взять ситуацию с "Кольцовским" на личный контроль. Расследование уголовного дела продолжается.
- Строительство жилого комплекса остановилось в 2015 году из-за отсутствия средств у застройщика.