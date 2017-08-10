Прокуратура взяла на контроль стройку проблемного ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге

Сроки сдачи комплекса не раз срывались.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию с жилым комплексом "Кольцовский" в Екатеринбурге, сроки сдачи которого вновь сорваны.

Ведомство проверит, какие меры свердловское правительство принимает, чтобы найти инвестора-застройщика для достройки проблемного жилого комплекса на улице Бахчиванджи, сдача которого в эксплуатацию не раз срывалась. В отношении первоначального застройщика – компании "Базис "– возбуждено уголовное дело.

В июле 2017 года прокурор области направил в адрес губернатора Евгения Куйвашева продложение взять ситуацию с "Кольцовским" на личный контроль. Расследование уголовного дела продолжается.