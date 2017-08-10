Наверх
В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет
08:44, сегодня
Ночью похолодает до плюс 9: выходные в Екатеринбурге будут прохладными
08:16, сегодня
Двух екатеринбуржцев взяли в заложники в Абхазии
20:36, 10.08.20171
На ВИЗовском водохранилище в Екатеринбурге пройдут "морские дуэли"
20:26, 10.08.2017
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
МТС убрал из эфира в Екатеринбурге "Четвертый канал" и "41 Домашний"
19:45, 10.08.20171
В Свердловской области будут судить похоронщика, обокравшего 127 клиентов
18:54, 10.08.2017
На свалке в Верхней Пышме нашли тела двух младенцев
18:53, 10.08.2017
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
"Нечаянно" задушил и изнасиловал: в Ирбите рецидивист убил медсестру и сжег дом
18:40, 10.08.20171
В сентябре на Шарташе начнут вырубать деревья
18:34, 10.08.2017
На Юго-Западе "Приора" сбила мотоцикл с двумя подростками
18:12, 10.08.2017
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
Дымит так, что видно из центра: на улице Майкопской в Екатеринбурге горит жилой дом
17:48, 10.08.2017
МЧС предупреждает о минусовой температуре в Свердловской области
17:36, 10.08.2017
В Екатеринбурге лишат прав 20 водителей, которые не пропустили скорую помощь
17:06, 10.08.2017
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
ЕКАД встал в 20-километровую пробку из-за смертельного ДТП
16:42, 10.08.2017
В фуре, прибывшей в Екатеринбург из Москвы, нашли коробку с полуживыми котятами
16:32, 10.08.20171
В конкурсе "Мисс Екатеринбург – 2017" оставили 31 участницу: в финал попадет десятка лучших
16:30, 10.08.2017
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
Из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда в Анапу и Адлер
16:17, 10.08.2017
"Мы весь город кончим этим ледовым дворцом". Председатель градсовета Екатеринбурга высказался о судьбе телебашни
16:02, 10.08.20171
Солист екатеринбургской "Сансары" спасает 13-метрового кита, застрявшего в проливе на Дальнем Востоке
16:02, 10.08.2017
Как выбрать качественную стальную дверь?
Коммунальщики Екатеринбурга задолжали за отопление миллиард рублей
15:47, 10.08.20171
Закончить ремонт на площади 1905 года: администрация огласила список обязательных дел к Дню города
15:40, 10.08.2017
Ночью вандалы повредили несколько машин на улице Короленко
15:19, 10.08.2017
В свердловских школах появятся еще 5000 мест
15:15, 10.08.2017
Смертельное ДТП на ЕКАДе: фура буквально уничтожила Kia Sorento
14:40, 10.08.2017
Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Праги и Парижа из-за задержки рейсов
14:25, 10.08.2017
До конца года 160 свердловских ветеранов войны получат новые квартиры
14:24, 10.08.20171
С начала августа в Свердловской области пострадали 4 садовода на мотоблоках
13:55, 10.08.2017
В Екатеринбурге лишь наполовину выполнили план по обновлению канализации
13:18, 10.08.2017
На Уралмаше начнут ремонт дорог после вмешательства прокуратуры
12:43, 10.08.2017
В России подешевел минимальный набор продуктов
12:21, 10.08.20171
В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи
11:56, 10.08.2017
Помощник Путина встретится с жителями Свердловской области
11:43, 10.08.2017
Во Втузгородке мужчина увел девочку: полиция ищет очевидцев и записи с камер видеонаблюдения
11:42, 10.08.2017
В Екатеринбурге изменили время начала гала-концерта в День города
11:39, 10.08.2017
В Свердловской области ребенка ударило током в электрощите
11:22, 10.08.2017
Две женщины погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком под Екатеринбургом
10:45, 10.08.2017
Свердловский школьник спас тонущего мужчину, которому стало плохо под водой
10:16, 10.08.2017
Анонсы программ и ЭХО УРАЛКИНОФЕСТ-2016
09:35, 10.08.2017
В центре Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля
09:31, 10.08.2017
В Свердловской области на благоустройство дворов выделят почти миллиард рублей
09:08, 10.08.2017
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
08:57, 10.08.20171
В Екатеринбурге наградили волонтера, спасшего Диму Пескова, и мужчину, защитившего ребенка от пьяного отца
08:37, 10.08.2017
В Екатеринбурге "девятка" залетела под КамАЗ
08:10, 10.08.2017
"Урал" вытянул ничью в матче с "Зенитом"
21:51, 09.08.2017
"Вернулся сам!" В Екатеринбурге нашелся 27-летний парень, которого искали два дня
20:45, 09.08.2017
В России долги по коммуналке будут выбивать коллекторы
20:20, 09.08.20171
Задушили и разбили лицо камнем: в Свердловской области нашли труп молодой женщины
19:43, 09.08.2017
В Свердловской области температура воздуха опустится до 0 градусов
19:12, 09.08.2017
Фото рыбака на берегу пруда в Екатеринбурге вошло в подборку National Geographic
18:48, 09.08.2017
В Нижнем Тагиле не могут найти рабочих завода, чтобы выплатить долг по зарплате
18:16, 09.08.20171
Один человек погиб и четверо пострадали: стали известны подробности утреннего ДТП на ЕКАДе
17:28, 09.08.2017

В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет

В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На борту рейса стало плохо маленькому ребенку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолет, на борту которого стало плохо ребенку.
 
Борт авиакомпании S7 летел из Новосибирска в Москву, когда у полуторагодовалого ребенка резко ухудшилось состояние здоровья. Экипаж запросил экстренную посадку в уральской столице и благополучно приземлился в половине 10 вечера, сообщает ТАСС. 
 
Бригада медиков доставила малыша с мамой в больницу, после чего самолет вылетел в Москву. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.08.2017, 08:44
Тэги: Самолет
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ошибки врачей Секс Грипп Голодовка в колонии Новости России Новости дня МЧС Новый год Расписание ДТП Ту 154 Шоу-бизнес Мировые новости Отключение света Уралмаш, Эльмаш Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Производство Фото Эксклюзив Красота Скандал с Новиковым ЖКХ Убийство в Рахмангулово Женщины Растения Религия ИГИЛ Баскетбол Дороги Транспорт Взрыв Кто заработал Позитив Спорт Недвижимость Хоккей Животные Слухи Парковки История успеха Мультимедиа Катастрофа Приостановка полетов в Египет Политика Бизнес Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка СМИ Лайфхак Общественный транспорт Путин История Екатеринбурга В Екатеринбурге -40 градусов Мотоциклы Ловец покемонов Мужчины Сибирская язва Военный репортаж Психология Знаменитости Отдых Дом-2 Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Выставки Происшествия Смерть Недвижимость Свердловской области Студенты Суд Биатлон Здоровье ЖКХ Свердловской области В Египте разбился самолет с российскими туристами Война ритуальных агентств Горячее Снос монастыря на Качканаре Волейбол Школа Культура Ельцин-центр Погода Высокие технологии Финансы Бэби-боксы Рейтинг Пожар Опрос Искусство Истории 9 мая Видео Статистика Туризм Екатеринбуржцы в разных странах Тест Строительство Хэллоуин-2015 ВУЗ Скорая помощь Еда Интервью Крушение самолета под Ростовом Мистика Мода 9 мая Дети Расстрел ЗАГС Афиша Храм святой Екатерины Репортаж Самолет Минобороны упал в Якутии Корь Горящие авто Пусть говорят Экономика Доска позора Интернет Кризис и санкции Необычное Авто Скандалы Медицина Коллекторы Семья Криминал Самолет Розыск Убийство Ирины Вахрушевой Взятки Музыка Образование ЧМ-2018 Конкурсы Футбол Обрушение крыши на Калинина Приговор Лошагину Расстрел на Депутатской Дело Пьянкова Экономия Личное Отношения Новости Гололед Грипп в Екатеринбурге Рецензия Дорожные воины Транспортная реформа Жизнь в городе Развлечения Деньги ГИБДД

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru