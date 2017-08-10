В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет

На борту рейса стало плохо маленькому ребенку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолет, на борту которого стало плохо ребенку.
Борт авиакомпании S7 летел из Новосибирска в Москву, когда у полуторагодовалого ребенка резко ухудшилось состояние здоровья. Экипаж запросил экстренную посадку в уральской столице и благополучно приземлился в половине 10 вечера, сообщает ТАСС.
Бригада медиков доставила малыша с мамой в больницу, после чего самолет вылетел в Москву.
- 3 августа рейс "Аэрофлота" Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Кольцово из-за четырехлетней девочки, у которой во время полета поднялась высокая температура.