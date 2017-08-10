Свердловская агрофирма задолжала сотрудникам 6,5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
В Красноуфимске агрофирма "Ключики" накопила долг по зарплате перед сотрудниками в 6,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Предприятие не платило зарплату с декабря 2016 года по март 2017-го, деньги не получали более 200 сотрудников. В ходе следствия работодатель погасил долг перед рабочими, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Следователи провели обыск в административном здании агрофирмы, продолжаются допросы свидетелей и сотрудников предприятия, расследование уголовного дела продолжается.
- Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за долга по зарплате в 5,9 миллиона рублей на картографической фабрике в Екатеринбурге. Предприятие не платило сотрудникам деньги с января 2016 года по июнь 2017-го.
- В июле екатеринбургская инвестиционная компания "Партнер" выплатила долг по зарплате более одного миллиона рублей. Также после вмешательства прокуратуры.
- Напомним, директора тагильского завода Дениса Кокорина отправили под домашний арест как фигуранта уголовного дела о многомиллионном долге по зарплате перед рабочими предприятия.
- В Алапаевске расследуется уголовное дело по факту задолженности по зарплате на металлургическом заводе.