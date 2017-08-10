Уралец отправил медведицу в нокдаун

От испуга дикое животное убежало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Житель поселка Сосьва Александр Лопахин остался в живых после нападения медведицы в лесу. Мужчина смог дать отпор хищнику, но получил серьзные травмы.

По информации Ura.ru, он получил многочисленные раны. Медведица откусила ему нос, но врачи пришили его обратно. Скорее всего, животное пыталось защитить медвежонка.

– Грибник ничего не мог сделать — он лишь закрыл голову руками, именно поэтому основные травмы у него на голове и руках. В какой-то момент Лопахин понял, что ему сейчас будет конец. Тогда от отчаяния левой рукой он схватил медведицу за голову, а правой начал бить ее по морде. Получив такой отпор, оглушенная, от неожиданности она аж села и выпустила грибника, а потом убежала, – рассказал источник ura.ru в правоохранительных органах.

Как только Александр вышел на поляну, где была сотовая связь, он позвонил товарищу, который забрал его и отвез в больницу.

У него были рваные раны рук и царапины по всему телу.

Сейчас мужчина идет на поправку, его жизни ничего не угрожает.

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