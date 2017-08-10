В Свердловской области появился Люцифер

Только за первое полугодие тысяча уральцев изменила свои имена и фамилии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Жители Свердловской области продолжают изменять свои имена на более популярные и необычные. Один из мужчин изменил свое имя на Люцифера, а женщина сменила фамилию на "Сочи". Один свердловчанин и вовсе стал Джеком Дениелсом.

По словам замначальника управления ЗАГС по региону Ларисы Никоновой, известны и случаи, когда детей называли Тагилом, Крымом и Теоном. При этом за последние полгода свои имена и фамилии поменяли 1043 человека.

Также появилась тенденция давать детям короткие имена. Девочек называют Эвой, Таей, Лией, Никой, Лоей, Софи. Мальчиков - Ким, Лавр, Тим, Ян, Алекс, Дан.

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