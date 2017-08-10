Наверх
Приключения вселенского масштаба: рецензия на фильм "Валериан и город тысячи планет"
11:12, сегодня
Прокуратура взяла на контроль стройку проблемного ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге
11:39, сегодня
К Дню строителя уральцам подарят звезду на небе
11:00, сегодня
В зоопарке Екатеринбурга появились ягуарунди
10:41, сегодня
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
Почти как новостройка: как капремонт в Волчанске преобразил дома
10:23, сегодня
В Заречном в аварии пострадали мама с пятилетней дочкой, когда их иномарка врезалась в бетонный блок
09:55, сегодня
Екатеринбургская епархия получит гранты от президента почти на 6 миллионов рублей
09:29, сегодня
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
Свердловская агрофирма задолжала сотрудникам 6,5 миллионов рублей
09:14, сегодня
В Екатеринбурге на газовой заправке взорвалась иномарка
09:05, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 12 по 13 августа: российское кино, шоу тягачей-супергероев и "Дождь" под открытым небом
09:00, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет
08:44, сегодня
Ночью похолодает до плюс 9: выходные в Екатеринбурге будут прохладными
08:16, сегодня
Двух екатеринбуржцев взяли в заложники в Абхазии
20:36, 10.08.20172
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
На ВИЗовском водохранилище в Екатеринбурге пройдут "морские дуэли"
20:26, 10.08.2017
МТС убрал из эфира в Екатеринбурге "Четвертый канал" и "41 Домашний"
19:45, 10.08.20171
В Свердловской области будут судить похоронщика, обокравшего 127 клиентов
18:54, 10.08.2017
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
На свалке в Верхней Пышме нашли тела двух младенцев
18:53, 10.08.2017
"Нечаянно" задушил и изнасиловал: в Ирбите рецидивист убил медсестру и сжег дом
18:40, 10.08.20171
В сентябре на Шарташе начнут вырубать деревья
18:34, 10.08.2017
На Юго-Западе "Приора" сбила мотоцикл с двумя подростками
18:12, 10.08.2017
Дымит так, что видно из центра: на улице Майкопской в Екатеринбурге горит жилой дом
17:48, 10.08.2017
МЧС предупреждает о минусовой температуре в Свердловской области
17:36, 10.08.2017
В Екатеринбурге лишат прав 20 водителей, которые не пропустили скорую помощь
17:06, 10.08.2017
ЕКАД встал в 20-километровую пробку из-за смертельного ДТП
16:42, 10.08.2017
В фуре, прибывшей в Екатеринбург из Москвы, нашли коробку с полуживыми котятами
16:32, 10.08.20171
В конкурсе "Мисс Екатеринбург – 2017" оставили 31 участницу: в финал попадет десятка лучших
16:30, 10.08.2017
Из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда в Анапу и Адлер
16:17, 10.08.2017
"Мы весь город кончим этим ледовым дворцом". Председатель градсовета Екатеринбурга высказался о судьбе телебашни
16:02, 10.08.20171
Солист екатеринбургской "Сансары" спасает 13-метрового кита, застрявшего в проливе на Дальнем Востоке
16:02, 10.08.2017
Коммунальщики Екатеринбурга задолжали за отопление миллиард рублей
15:47, 10.08.20171
Закончить ремонт на площади 1905 года: администрация огласила список обязательных дел к Дню города
15:40, 10.08.2017
Ночью вандалы повредили несколько машин на улице Короленко
15:19, 10.08.2017
В свердловских школах появятся еще 5000 мест
15:15, 10.08.2017
Смертельное ДТП на ЕКАДе: фура буквально уничтожила Kia Sorento
14:40, 10.08.2017
Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Праги и Парижа из-за задержки рейсов
14:25, 10.08.2017
До конца года 160 свердловских ветеранов войны получат новые квартиры
14:24, 10.08.20171
С начала августа в Свердловской области пострадали 4 садовода на мотоблоках
13:55, 10.08.2017
В Екатеринбурге лишь наполовину выполнили план по обновлению канализации
13:18, 10.08.2017
На Уралмаше начнут ремонт дорог после вмешательства прокуратуры
12:43, 10.08.2017
В России подешевел минимальный набор продуктов
12:21, 10.08.20171
В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи
11:56, 10.08.2017
Помощник Путина встретится с жителями Свердловской области
11:43, 10.08.2017
Во Втузгородке мужчина увел девочку: полиция ищет очевидцев и записи с камер видеонаблюдения
11:42, 10.08.2017
В Екатеринбурге изменили время начала гала-концерта в День города
11:39, 10.08.2017
В Свердловской области ребенка ударило током в электрощите
11:22, 10.08.2017
Две женщины погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком под Екатеринбургом
10:45, 10.08.2017
Свердловский школьник спас тонущего мужчину, которому стало плохо под водой
10:16, 10.08.2017
Анонсы программ и ЭХО УРАЛКИНОФЕСТ-2016
09:35, 10.08.2017
В центре Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля
09:31, 10.08.2017
В Свердловской области на благоустройство дворов выделят почти миллиард рублей
09:08, 10.08.2017
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
08:57, 10.08.20171

В зоопарке Екатеринбурга появились ягуарунди

В зоопарке Екатеринбурга появились ягуарунди
16+
Фото: Екатеринбургский зоопарк
Это редкие животные из семейства кошачьих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В Екатеринбургском зоопарке появилась пара ягуарунди – самец Натан и самка Адель.
 
Ягуарунди – вид хищных млекопитающих из семейства кошачьих. Длина тела ягуарунди достигает 77 сантиметров, длина хвоста – 60 сантиметров. Обитают в Центральной и Южной Америке, ведут скрытный и одиночный образ жизни. Вид занесен в Красную книгу.

 По некоторым данным, индейцы Латинской Америки приручали ягуарунди для охраны домов от мелких грызунов и прочих вредителей, так как молодые ягуарунди легко приручаются и привыкают к людям,  рассказали в зоопарке.

Натан и Адель прибыли на Урал из Новосибирска. После прохождения карантина пару поселили в специально подготовленных вольерах на втором этаже павильона "Экзотеррариум". 
 
  • Ягуарунди – умные и спокойные животные. Они проводят большую часть времени на гамаках в верхней части вольера. Сейчас пара разделена ограждением, которое уберут, когда животные обживутся на месте. 
  • Рацион редких животных состоит из мяса, курицы, инжира, фиников, винограда и груш.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.08.2017, 10:41
Тэги: Фото, Животные
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Война ритуальных агентств Медицина Музыка Отдых Волейбол Студенты Новости России Секс Мода В Екатеринбурге -40 градусов Ловец покемонов Слухи Необычное Дети Культура Убийство Ирины Вахрушевой Выставки Грипп в Екатеринбурге Биатлон ЗАГС Расстрел Психология Горячее Семья Самолет Криминал Храм святой Екатерины Происшествия Строительство Путин Репортаж Мотоциклы Новости дня Общественный транспорт Екатеринбуржцы в разных странах Политика МЧС Убийство в Рахмангулово Смерть ЖКХ Коллекторы Жизнь в городе Личное Животные Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Еда Бизнес Дорожные воины Женщины Опрос Искусство Новости Баскетбол Конкурсы Суд Позитив Мужчины Доска позора Дороги Дом-2 Интернет Религия Тест Транспорт Мистика Деньги Недвижимость Свердловской области История Екатеринбурга Школа Пусть говорят Эксклюзив ГИБДД Красота Снос монастыря на Качканаре Хоккей Лайфхак Отношения Авто Расстрел на Депутатской Видео Пожар Ошибки врачей В Египте разбился самолет с российскими туристами Растения Туризм Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Минобороны упал в Якутии Интервью ЖКХ Свердловской области ДТП Финансы Расписание Транспортная реформа Грипп Рейтинг Недвижимость Горящие авто Скандал с Новиковым Здоровье Катастрофа Рецензия Новый год Крушение самолета под Ростовом Кризис и санкции Взрыв Розыск Парковки Кто заработал Корь Дело Пьянкова Экономика Хэллоуин-2015 Производство Погода Взятки Экономия Высокие технологии Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Скорая помощь Военный репортаж История успеха СМИ Отключение света Уралмаш, Эльмаш Спорт Ельцин-центр Ту 154 Голодовка в колонии Бэби-боксы Мультимедиа Образование Развлечения Фото Афиша Скандалы Шоу-бизнес Приговор Лошагину Сибирская язва Гололед ВУЗ Мировые новости Истории 9 мая Статистика Обрушение крыши на Калинина Футбол ИГИЛ Приостановка полетов в Египет ЧМ-2018 Знаменитости 9 мая

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru