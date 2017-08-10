В зоопарке Екатеринбурга появились ягуарунди

Это редкие животные из семейства кошачьих.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
В Екатеринбургском зоопарке появилась пара ягуарунди – самец Натан и самка Адель.
Ягуарунди – вид хищных млекопитающих из семейства кошачьих. Длина тела ягуарунди достигает 77 сантиметров, длина хвоста – 60 сантиметров. Обитают в Центральной и Южной Америке, ведут скрытный и одиночный образ жизни. Вид занесен в Красную книгу.
– По некоторым данным, индейцы Латинской Америки приручали ягуарунди для охраны домов от мелких грызунов и прочих вредителей, так как молодые ягуарунди легко приручаются и привыкают к людям, – рассказали в зоопарке.
Натан и Адель прибыли на Урал из Новосибирска. После прохождения карантина пару поселили в специально подготовленных вольерах на втором этаже павильона "Экзотеррариум".
- Ягуарунди – умные и спокойные животные. Они проводят большую часть времени на гамаках в верхней части вольера. Сейчас пара разделена ограждением, которое уберут, когда животные обживутся на месте.
- Рацион редких животных состоит из мяса, курицы, инжира, фиников, винограда и груш.