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93 тысячи ртутных ламп и 20 тысяч батареек: мэрия отчиталась по сбору опасных отходов в Екатеринбурге

93 тысячи ртутных ламп и 20 тысяч батареек: мэрия отчиталась по сбору опасных отходов в Екатеринбурге
16+
Фото: ru.wikipedia.org
Горожане сами принесли более 500 килограммов радиоактивного мусора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

За август жители Екатеринбурга сдали в МУП "КРППО" (Комплексное решение проблем промышленных отходов) более 508 килограммов использованных батареек. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Этот вес равняется примерно 20 тысячам батареек. Также в августе предприятие собрало и обезвредило 93 тысячи 800 единиц отработанных ртутных ламп и термометров, – добавили в администрации Екатеринбурга.

  • Прием батареек и других опасных отходов осуществляет КРППО по адресам: улица Пушкина, 9 "а" (офис 210) и улица Альпинистов, 57 "а".
  • Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге субъектов РФ, который составила общественной организации "Зеленый патруль".

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Игорь Труш, 11.09.2017, 19:42
Тэги: Здоровье, Жизнь в городе
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