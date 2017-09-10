93 тысячи ртутных ламп и 20 тысяч батареек: мэрия отчиталась по сбору опасных отходов в Екатеринбурге

Горожане сами принесли более 500 килограммов радиоактивного мусора.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017
За август жители Екатеринбурга сдали в МУП "КРППО" (Комплексное решение проблем промышленных отходов) более 508 килограммов использованных батареек. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
– Этот вес равняется примерно 20 тысячам батареек. Также в августе предприятие собрало и обезвредило 93 тысячи 800 единиц отработанных ртутных ламп и термометров, – добавили в администрации Екатеринбурга.
- Прием батареек и других опасных отходов осуществляет КРППО по адресам: улица Пушкина, 9 "а" (офис 210) и улица Альпинистов, 57 "а".
- Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге субъектов РФ, который составила общественной организации "Зеленый патруль".
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