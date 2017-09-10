Екатеринбуржец пойдет под суд за попытку подорвать двух человек гранатой

Инцидент произошел в феврале 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Екатеринбурге будут судить 37-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, в феврале 2017 года екатеринбуржец бросил в сторону двух жителей области, с которыми у него произошел конфликт, ручную осколочную гранату. Взрывное устройство мужчина хранил у себя дома. Граната взорвалась и повредила автомобиль случайного очевидца, который стоял рядом.

В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство более двух лиц", "Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывного устройства" и "Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва".

Уголовное дело передано в суд. Санкция статьи за покушение на убийство предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, за приобретение и хранение взрывного устройства – до пяти лет лишения свободы, за уничтожение чужого имущества – заключение на срок до пяти лет.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!