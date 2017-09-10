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ГИБДД выступила с предупреждением из-за обледенения трасс в Свердловской области

ГИБДД выступила с предупреждением из-за обледенения трасс в Свердловской области
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Фото: Сергей Тюриков/facebook. 10 сентября на севере области выпал снег
В минувшие выходные на севере региона выпал снег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В областной ГИБДД водителей предупреждают о гололеде на дорогах на севере Свердловской области, где накануне выпал снег и похолодало до минусовой температуры.
 
Из-за заморозков и осадков на трассах в этом районе региона образовалось обледенение проезжей части, из-за чего движение транспорта может быть затруднено. В автоинспекции автомобилистов призвали выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и не совершать резких и опасных маневров на скользких дорогах.
  • Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию на северных трассах области. Обслуживающим организациям выдаются предписания на устранение обледенения.

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Маша Шмурыгина, 11.09.2017, 09:21
Тэги: ГИБДД, Дороги, Погода
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