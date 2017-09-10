«Все прошло спокойно, были благородные кандидаты»: глава Избиркома рассказал о прошедших выборах

За Евгения Куйвашева проголосовали почти 800 тысяч избирателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Екатеринбурге объявили предварительные итоги выборов, прошедших в городе и области 10 сентября. Евгений Куйвашев набрал 788 тысяч 942 голоса избирателей, что составило 62,16%, отметил на пресс-конференции глава Избиркома Валерий Чайников.

При этом он уточнил, что явка избирателей была 37,33%, а на прошлогодних местных выборах – чуть выше 41%. На последних выборах губернатора, которые проходили в 2003 году, голосовать пришли 28,35% избирателей. Явка на выборы в Екатеринбурге составила 20-23%.

На втором месте по итогам губернаторских выборов оказался коммунист Алексей Парфенов, получивший 11,64% (147 тысяч 751 голос), на третьем – Дмитрий Ионин от "Справедливой России" с 114935 тысяч голосов (9%). Член ЛДПР Игорь Торощин получил 5,40% (чуть более 68 тысяч голосов), кандидат от партии "Зеленые" Константин Киселев – 4,62% (58 тысяч голосов), представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Дмитрий Сергин– 3,99% (50 тысяч голосов).

На выборах работали 2501 постоянный участок и 41 временный. На 1583 из них были установлены автоматические рабочие места, где бюллетени считывали по штрих-коду. Как отметил Чайников, хорошо сработали и КОИБы: только на 7 из 628 приборов были сбои.

– КОИБы показали себя хорошо, планируется, что к президентским выборам их количество будет удвоено. На нескольких участках КОИБы показали с разницей в один протокол. Там комиссия подсчитывала все вручную, – сообщил глава Избиркома. –Было 33 обращения по территориальным участкам: 10 жалоб на губернаторские выборы, 23 на местное сапоуправление. Жалобы были такого плана: не проставлены печати в книге избирательной комисссии, по радио шла агитация за местного кандидата, в одном месте избиратель забросил два бюллетеня. Подтвердились после проверок 5 жалоб, приняты меры. Вообще выборы прошли спокойно, без "черного пиара", наверное, это потому, что были благородные кандидаты, – отметил Чайников.

Всего на выборах в думы городов и районов Свердловской области разыгрывали 796 мандатов. По словам Чайникова, "Единая Россия" взяла 61,3 % мандатов, КПРФ – 4,2 %, ЛДПР – 2,1%. "Справедливая Россия" получила 18 мест в представительных органах власти. Самовыдвиженцами выступили 176 человек.

В Асбесте более половины мандатов получили коммунисты.

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