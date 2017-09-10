Куйвашев – 62%: последние результаты губернаторских выборов

Явка избирателей составила 37%.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Избирком Свердловской области опубликовал последние результаты голосования на губернаторских выборах. Действующий глава региона Евгений Куйвашев набрал 62,04% голосов.

На втором месте расположился кандидат от КПРФ Алексей Парфенов – у него 11,72%.

Далее идет представитель "Справедливой России" Дмитрий Ионин с 9,06%, за ним Игорь Торощин от ЛДПР – 5,43%.

Последними стали Константин Киселев от партии "Зеленые" – 4,64%, кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Дмитрий Сергин набрал 4,03% голосов.

– Как только будет сформировано правительство, одним из первых будет постановление правительства о реализации программы "Пятилетка развития", которая будет сформирована из того, что было сделано, какими были предложения со стороны наших земляков, избирателей, - заявил Куйвашев после оглашения предварительных итогов голосования.

При этом сообщается, что явка составила 37,01%.

Напомним, что НАША вела онлайн-трансляцию хода голосования.

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