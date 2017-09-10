На следующей неделе в Екатеринбурге начнется отопительный сезон

В первую очередь котельные будут работать на больницы, школы, детские сады.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Подготовка Екатеринбурга к отопительному сезону вышла на финишную прямую. Уже 18 сентября планируется начать подавать тепло в социально значимые здания, такие как больницы, школы и детские сады.

Только после этого отопление появится в жилых домах.

– Мы будем отталкиваться от погоды. Конечно же, мы не будем пускать отопление, если в домах будет еще тепло. Но котельные должны быть готовы. На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону завершена на 90% – рассказал "Нашей Газете" пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Добавим, что эта неделя в Екатеринбурге выдастся пасмурной, а что касается именно 18 сентября, то на следующий четверг синоптики обещают +13 тепла.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!