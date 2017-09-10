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На Урале ищут очевидцев страшного ДТП на Полевском тракте

На Урале ищут очевидцев страшного ДТП на Полевском тракте
16+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ГИБДД проводят предварительное расследование.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Полицейские продолжают проводить предварительное расследование по факту ДТП с восемью погибшими на Полевском тракте. Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, ведомству требуется помощь очевидцев.

– Убедительная просьба, свидетелей данного происшествия позвонить в специализированный отдел по расследованию ДТП СЧГСУ ГУ МВД России по Свердловской области: +7-912-283-96-02, +7-950-560-90-61 или прибыть по адресу: г. Екатеринбург ул. Степана Разина, 20. Каб. 326, 332. Конфиденциальность гарантируется, – рассказали в ГИБДД.

Напомним, страшное ДТП случилось в минувшие выходные на Полевском тракте. Специалисты подразделения АО "Газмонтаж" возвращались с работы со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской. За Горным Щитом на 24-м километре Полевского тракта в автомобили УАЗ с сотрудниками "Газмонтажа" врезался тягач с прицепом "Тонар", груженный щебнем.

  • От травм, полученных при столкновении, на месте скончались Евгений Панов, Максим Саламатин, Анатолий Денисенко, Валерий Овчинников, Владислав Исламов, Никита Пельменев, Виталий Сабуров и Василий Андреев. Еще трое сотрудников – Станислав Цицилин, Рамиль Хасанов, Денис Хмелинин – получили травмы различной степени тяжести. Один из них в тяжелом состоянии в больнице.
  • По предварительным данным, у самосвала лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и переехал УАЗы. В одном автомобиле находилось шесть работников строительно-монтажного предприятия, в другом автомобиле еще пять.
  • Восемь человек погибли на месте. Еще трое сотрудников "Газмонтажа" пострадали, двое из них госпитализированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
  • Семьям погибших в аварии 9 сентября под Полевским "ГАЗЭКС" выплатит по 1 миллиону рублей. Пострадавшим будет выделено по 400 тысяч рублей.

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Игорь Труш, 11.09.2017, 18:52
Тэги: ДТП, ГИБДД
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