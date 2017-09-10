На выборах в Свердловской области зафиксировали более десятка нарушений

В избиркоме заявили, что повлиять на ход голосования они не могли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Свердловской области на выборах губернатора зафиксировали более десяти нарушений, сообщает "Областная газета".

По словам главы Избирательной комиссии Валерия Чайникова, по состоянию на вечер 10 сентября поступило 12 жалоб на нарушения. Серьезных замечаний, способных повлиять на ход голосования, выявлено не было. Так, один избиратель пришел голосовать по спецзаявлению на участок, не включенный в число тех, где можно голосовать по таким заявлениям. Поэтому члены избирательной комиссии отказали этому человеку.

Напомним, по предварительным подсчетам победу на выборах одержал Евгений Куйвашев, набравший 62 процента голосов.

НАША вела онлайн-трансляцию с избирательных участков в Екатеринбурге.

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