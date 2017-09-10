Организаторы лотереи «Уральские самоцветы» открещиваются от причастности к выборам

То, что все происходило в тех же зданиях, где находились избирательные участки, в пресс-службе фестиваля назвали случайностью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В 20 муниципалитетах Свердловской области в день выборов, 10 сентября, была проведена масштабная лотерея. Организаторы фестиваля "Уральские самоцветы" хотя и разыграли среди свердловчан, пришедших на избирательные участки, 15 квартир и 130 автомобилей, упорно избегают слова "лотерея". Свой фестиваль они позиционируют как культурно-спортивный.

В городе Новоуральске все происходило так: человек, опустивший бюллетень в корзину, получал сертификат от стоящего рядом с урной представителя "Уральских самоцветов". С этим сертификатом нужно было пройти в отдельную комнату (также находящуюся в здании) и получить билет.

Были те, кто выиграл крупные призы, такие как квартира, машина, или бытовая техника. Остальные получали утешительные сувениры: блокноты, фонарики, магниты на холодильник.

Эта семья из Нижнего Тагила выиграла "Ладу Granta". Фото: группа фестиваля "Уральские самоцветы" ВК

Многие посчитали подобную лотерею незаконной. Так, бывший кандидат в губернаторы Свердловской области юрист Иван Волков заявил, что будет добиваться отмены результатов выборов.

– По лотереям ("подкупу избирателей") на Выборах этих, ну что могу сказать, противозаконно всё это было, все же понимают, и мы будем оспаривать это "действо" через Москву, через суды, Прокуратуру и Центральную Избирательную комиссию РФ, – написал он на своей странице в Facebook.

Фестиваль начался еще первого августа, тогда же стало известно о призах. Это привлекло внимание главы российского ЦИК Эллы Памфиловой:

– Тут есть такой нюанс, когда, может быть, все по закону, но общественное мнение может воспринимать это как подкуп, – приводит ее слова ТАСС.

Памфилова попросила председателя Свердловского облизбиркома Валерия Чайникова проследить, чтобы в проведении фестиваля ни в коем случае не были задействованы избирательные участки. Однако на практике все центры розыгрыша призов как раз располагались в тех же зданиях.

В пресс-службе "Уральских самоцветов" объяснили, что это не было сделано специально:

– Да, адреса могли совпадать, но с выборами это никак не связано.

По словам организаторов, фестиваль проводится в небольших городах и поселках, и здания участков являются едва ли не единственными удобными площадками для проведения мероприятий.

Финансирование призового фонда происходило за счет спонсоров – бизнесменов, входящих в Уральскую Торгово-промышленную палату.

Председатель Свердловского избиркома заявил, что розыгрыш никак не связан с результатами голосования.

– Просто бизнесмен захотел подарить человеку счастье, – приводит слова Валерия Чайникова "Новый день".

Он не считает, что розыгрыш повысил явку, отметив, что даже если это и так, то ничего плохого в этом нет.

– К повышению явки я отношусь положительно. Вот если бы это делалось с нарушением законодательства, я бы относился отрицательно, – прокомментировал ситуацию глава областного ЦИК.

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