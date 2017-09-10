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Прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 15 сентября

Прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 15 сентября
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Ночью температура воздуха будет близка к нулю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Ближайшие пять дней погода сильно огорчит жителей Екатеринбурга. Всю неделю в городе будут лить дожди, а ночные температуры и вовсе будут близки к нулю, сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 11 сентября, днем до +8, переменная облачность с дождем. Ветер северо-западный 3 м/с.

Во вторник, 12 сентября, ночью +1, днем до +11, возможен дождь.

В среду, 13 сентября, ночью +4, днем до +12, облачно, небольшой дождь.

В четверг, 14 сентября, ожидается потепление. Ночью +7, днем +19, переменная облачность без осадков.

Пятница, 15 сентября, станет самым теплым днем рабочей недели. Ночью до +11, днем +20 тепла. Переменная облачность, небольшой дождь. 

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Олег Галимов, 11.09.2017, 08:01
Тэги: Новости дня, Погода, Новости
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