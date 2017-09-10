Сергей Носов одержал победу на выборах мэра Нижнего Тагила

Он набрал 90% голосов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

Сергей Носов избран мэром Нижнего Тагила на второй срок. Он набрал 90,8% голосов на выборах, которые прошли в единый день голосования, сообщает система ГАС "Выборы".

На втором месте оказался Владислав Потанин от КПРФ – 4%, на третьем Ильдар Раинбаков из ЛДПР – 1,2%. Далее идет представитель "Партии роста" Евгений Рохлин с 1,06%, на последнем месте расположился Никита Чапурин от партии "Патриоты России" – 0,86%.

На выборах депутатов Нижнетагильскую городскую думу седьмого созыва по партийным спискам "Единая Россия" набрала 57,32%. Второе место заняла "Справедливая Россия" с 12,04% голосов. КПРФ набрала 11,88%, ЛДПР – 11,19%, "Партия роста" – 3,22%.

Добавим, что на данный момент уже обработаны все бюллетени губернаторских выборах, на которых одержал победу Евгений Куйвашев.

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