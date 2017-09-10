Шестеро пациентов сбежали из закрытого лечебного учреждения в Свердловской области

Среди них есть подростки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Первоуральске шестеро пациентов сбежали из стационара лечебного учреждения закрытого типа, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Сообщение о побеге поступило в полицию вечером 8 сентября. Оперативный дежурный разослал ориентировки на сбежавших патрулям и всем силовым структурам. В итоге сотрудники управления ГУФСИН получили сообщение о появлении трех молодых людей на стрельбище и задержали их. При обыске у сбежавших нашли несколько бытовых ножей. Известно, что задержанным 36, 31 и 27 лет.

Сбежавших передали полицейским. Сейчас силовики разыскивают еще троих молодых людей в возрасте 18-19 лет.

Всех, кто располагает информацией о их местонахождении, просьба сообщать по телефону 02 или (3439)64-82-21.

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