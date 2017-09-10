Свердловчанин пострадал в столкновении грузовика и поезда в ХМАО

Дмитрий получил травмы спины и грудной клетки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В поезде, который под Нижневартовском протаранил грузовик, ехал 261 человек. Пострадали 17, в том числе свердловчанин: 47-летнего Дмитрия госпитализировали с ушибами поясничного отдела и грудной клетки, врачи оказывают ему помощь.

Поезд не доехал до Нижневартовска всего 17 километров. Грузовик врезался в пятый вагон на Михайловском переезде. Изначально сообщалось о 10 пострадавших, однако затем их количество выросло до 17 человек. Среди получивших травмы есть дети. Пассажиров, которые не пострадали, отправили в Нижневартовск на автобусах.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, виновником аварии является водитель КамАЗа. Мужчина выехал на железнодорожный переезд, который был закрыт из-за идущего поезда.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!