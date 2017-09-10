Наверх
В Екатеринбурге рабочего насмерть придавило строительным мусором
13:23, сегодня
Свердловчанин продал по запчастям свою арестованную машину, чтобы не отдавать ее приставам
13:11, сегодня
Забил жертву молотком: следователи раскрыли подробности убийства женщины, чей труп нашли в Арамиле
13:08, сегодня
Евгений Куйвашев сделал первые заявления в качестве нового губернатора Свердловской области
12:15, сегодня1
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
Полиция и ФСБ задержали в Екатеринбурге иностранца, который был в международном розыске
11:58, сегодня
В Академическом компания решила не платить за аренду беседки и напала с ножом на охранника
11:19, сегодня
Екатеринбуржец пойдет под суд за попытку подорвать двух человек гранатой
11:15, сегодня
Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы "Мир"
Арамильским "людоедом" оказался екатеринбуржец, который раньше работал в похоронном агентстве
10:50, сегодня
"Авто" забросил в ворота "Спутника" 16 шайб за два дня
10:32, сегодня
Сергей Носов одержал победу на выборах мэра Нижнего Тагила
10:05, сегодня
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта
10:02, сегодня
ГИБДД выступила с предупреждением из-за обледенения трасс в Свердловской области
09:21, сегодня
В Екатеринбурге неопытный водитель ВАЗа сбил девушку
09:05, сегодня
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
На выборах в Свердловской области зафиксировали более десятка нарушений
09:05, сегодня
Куйвашев – 62%: последние результаты губернаторских выборов
08:28, сегодня4
Прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 15 сентября
08:01, сегодня
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года
08:00, сегодня
На Уралмаше водитель иномарки сбил бабушку с ребенком
21:30, 10.09.2017
Данные первых экзитполов: на выборах губернатора Свердловской области победил Евгений Куйвашев
20:50, 10.09.20172
Двойные квитанции за капремонт: как правильно оплачивать взносы и избежать путаницы в платежах
Скалолазка из Екатеринбурга завоевала серебро на первенстве мира в Австрии
19:55, 10.09.2017
В день выборов в Свердловской области выпал снег
19:00, 10.09.2017
В Нижнем Тагиле закидали камнями кандидата в депутаты гордумы, устроившего погоню за агитатором
18:20, 10.09.20172
Хирургическая служба ОДКБ № 1 получила новое оборудование для операционного блока
Юлия Липницкая официально завершила спортивную карьеру
17:10, 10.09.2017
В Югре возбудили уголовное дело после столкновения грузовика с поездом
15:40, 10.09.2017
На Юго-Западе Екатеринбурга пенсионер на «Патриоте» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
15:00, 10.09.2017
Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал вернуть выставку вооружений в Нижний Тагил
14:05, 10.09.2017
После ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли восемь человек, возбудили уголовное дело
11:10, 10.09.2017
Как постройнеть, уменьшить живот и избавиться от стресса?
10:00, 10.09.2017
Выборы губернатора Свердловской области: к вечеру проголосовала лишь треть избирателей
08:30, 10.09.20172
На Полевском тракте грузовик раздавил два УАЗа: восемь человек погибли, четверо госпитализированы
21:17, 09.09.2017
ЧП в ХМАО: грузовик врезался в поезд, пострадали 17 человек
18:42, 09.09.2017
Ученые зафиксировали еще одну мощную вспышку на Солнце
18:21, 09.09.2017
Свердловчанина, выпавшего из окна на отдыхе в Грузии, доставили в Екатеринбург
17:56, 09.09.2017
Соцсеть "ВКонтакте" изменит дизайн
17:22, 09.09.2017
Закрытие Уралкинофеста: 36 тысяч гостей посетили II фестиваль российского кино в Екатеринбурге
16:30, 09.09.2017
Вице-премьер РФ Рогозин пообещал вернуть Нижнему Тагилу выставку Russia Arms Expo
16:18, 09.09.20173
На трассе в Свердловской области перевернулся Mitsubishi, водитель погиб
15:25, 09.09.2017
В Екатеринбурге эвакуировали медуниверситет
13:27, 09.09.2017
Задержали второго подозреваемого: подробности убийства женщины, чье изуродованное тело нашли в Арамиле
12:21, 09.09.2017
Рейс Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
10:40, 09.09.2017
Роскомнадзор заблокировал пять пиратских сайтов с многомиллионной аудиторией
10:05, 09.09.2017
В аэропорту Екатеринбурга на 16 часов задержали рейс на Кипр
09:29, 09.09.2017
Под Екатеринбургом ВАЗ врезался в столб: один пассажир погиб, второй госпитализирован
08:59, 09.09.2017
В свердловском городе смертность в два раза превысила рождаемость
21:02, 08.09.2017
В Свердловской области особую экономическую зону "Титановая долина" расширят на 300 га
20:28, 08.09.20171
Поджигатель ККТ "Космос" в Екатеринбурге не состоял на учете у психиатра
19:53, 08.09.2017
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за ДТП трехлетней давности, в котором погиб велосипедист
19:08, 08.09.2017
В Ревде подозреваемый в убийстве девушки больше года писал сообщения от имени жертвы
18:34, 08.09.20172
Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях, мокром снеге и заморозках
17:46, 08.09.2017
Полиция арестовала свердловчанина, который заказал наркотики из-за границы
17:17, 08.09.2017
ВТБ24 запустил сервис курьерской доставки банковских карт
17:09, 08.09.2017

Свердловчанин продал по запчастям свою арестованную машину, чтобы не отдавать ее приставам

Свердловчанин продал по запчастям свою арестованную машину, чтобы не отдавать ее приставам
16+
Фото: архив НАШЕЙ
За это молодого человека приговорили к обязательным работам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Свердловской области 25-летний мужчина продал свое имущество, чтобы не отдавать его приставам, сообщили в УФССП по Свердловской области.
 
Житель Богдановича получил штраф на 30 тысяч рублей от ГИБДД, но не оплатил его. В итоге приставы арестовали "Ладу", принадлежащую мужчине. При этом автомобиль оставили на ответственное хранение должнику. Зная, что передача арестованного имущества запрещена, мужчина, тем не менее, продал машину по запчастям, а вырученные деньги потратил на личные цели.
 
Отвечать за свои действия должнику пришлось перед судом. Мужчину приговорили к 120 часам обязательных работ. Свою вину он признал и раскаялся. 
  • Штраф от ГИБДД мужчина выплатил в полном объеме. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.09.2017, 13:11
Тэги: Суд, Деньги, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Война ритуальных агентств Убийство в Рахмангулово Криминал Взятки Экономия Горячее Самолет Производство Студенты Личное Туризм Военный репортаж Рецензия Кризис и санкции Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мировые новости Истории 9 мая Баскетбол Парковки Авто Ельцин-центр Волейбол Фото Приговор Лошагину Екатеринбуржцы в разных странах Животные Путин Отношения Новости Красота Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дело Пьянкова Биатлон Дети Новости дня Мужчины Дороги Голодовка в колонии Пусть говорят Происшествия Транспортная реформа Погода Слухи Эксклюзив ЖКХ Свердловской области Ту 154 Отдых Недвижимость Свердловской области Розыск МЧС ИГИЛ Коллекторы Опрос Снос монастыря на Качканаре Грипп в Екатеринбурге Образование Развлечения Интернет Еда Шоу-бизнес Строительство Футбол Общественный транспорт Расписание СМИ Здоровье Мистика Позитив ДТП Рейтинг Деньги Дорожные воины Культура Интервью История успеха Финансы Расстрел на Депутатской Скандал с Новиковым Медицина Репортаж Новый год Смерть Тест Взрыв Ошибки врачей Искусство Экономика Обрушение крыши на Калинина Школа Психология Мода ЗАГС Бизнес Кто заработал Недвижимость Дом-2 Спорт Женщины Гололед Самолет Минобороны упал в Якутии ЧМ-2018 Конкурсы Необычное Убийство Ирины Вахрушевой Грипп История Екатеринбурга ГИБДД Растения ВУЗ Мотоциклы Хэллоуин-2015 Скорая помощь Бэби-боксы Приостановка полетов в Египет Афиша Религия Жизнь в городе Статистика Лайфхак Катастрофа В Екатеринбурге -40 градусов Храм святой Екатерины В Египте разбился самолет с российскими туристами Высокие технологии Секс Скандалы Мультимедиа ЖКХ Горящие авто Семья Хоккей Знаменитости Отключение света Уралмаш, Эльмаш Крушение самолета под Ростовом Корь Расстрел Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Транспорт 9 мая Музыка Суд Сибирская язва Выставки Видео Пожар Ловец покемонов Доска позора Новости России Политика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru