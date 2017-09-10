Свердловчанин продал по запчастям свою арестованную машину, чтобы не отдавать ее приставам

За это молодого человека приговорили к обязательным работам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Свердловской области 25-летний мужчина продал свое имущество, чтобы не отдавать его приставам, сообщили в УФССП по Свердловской области.

Житель Богдановича получил штраф на 30 тысяч рублей от ГИБДД, но не оплатил его. В итоге приставы арестовали "Ладу", принадлежащую мужчине. При этом автомобиль оставили на ответственное хранение должнику. Зная, что передача арестованного имущества запрещена, мужчина, тем не менее, продал машину по запчастям, а вырученные деньги потратил на личные цели.

Отвечать за свои действия должнику пришлось перед судом. Мужчину приговорили к 120 часам обязательных работ. Свою вину он признал и раскаялся.

Штраф от ГИБДД мужчина выплатил в полном объеме.

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