В аэропорту Екатеринбурга появится второй зал повышенной комфортности

Его площадь составит 250 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017
Во внутреннем терминале аэропорта Кольцово откроют второй зал повышенной комфортности, сообщили в пресс-службе авиаузла.
Площадь нового бизнес-зала составит 250 квадратных метров, он будет рассчитан на 80 посадочных мест. Концепцию зала разработало бюро "Космос". В аэропорту отметили, что решение открыть второй зал повышенной комфортности было принято из-за растущего спроса на такую услугу и увеличения пассажиропотока.
Зал станет вторым в терминале внутрироссийских рейсов Кольцово.
- Ранее в Кольцово открылась новая бесплатная парковка. Стоянка, рассчитанная на 150 мест, расположена в 500 метрах от аэропорта и имеет безопасный подземный переход для пассажиров.
- Кроме этого, с начала августа аэропорт запустил новые пакетные тарифы на краткосрочную парковку, которые позволят пассажирам экономить.
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