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В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта

В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В субботу, 16 сентября, в городе пройдет "Кросс нации".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Екатеринбурге 16 сентября с пройдет "Кросс нации", из-за которого будут перекрыты центральные улицы. Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб.
 
Из-за забега перекроют движение транспорта по участку улицы Мира от Малышева до Первомайской (с 09.30 до 14.30), по проспекту Ленина от улицы Восточной до Мира и по улице Гагарина от Малышева от Первомайской (с 10.45 до 14.30). 
 
В районе забега с 10.00 до 15.30 16 сентября будет действовать запрет на продажу алкоголя. Предписания получат магазины на участке улиц Малышева от Бажова до Софьи Ковалевской, Гагарина от Малышева до Первомайской, Первомайской от Бажова до Софьи Ковалевской, Восточной от Малышева до Первомайской, на проспекте Ленина от Бажова до Гагарина. 
  • На участках улиц, по которым пройдет забег, предварительно сделают ямочный ремонт и поставят туалеты.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.09.2017, 10:02
Тэги: Дороги, Спорт
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