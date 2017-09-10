В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта

В субботу, 16 сентября, в городе пройдет "Кросс нации".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Екатеринбурге 16 сентября с пройдет "Кросс нации", из-за которого будут перекрыты центральные улицы. Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Из-за забега перекроют движение транспорта по участку улицы Мира от Малышева до Первомайской (с 09.30 до 14.30), по проспекту Ленина от улицы Восточной до Мира и по улице Гагарина от Малышева от Первомайской (с 10.45 до 14.30).

В районе забега с 10.00 до 15.30 16 сентября будет действовать запрет на продажу алкоголя. Предписания получат магазины на участке улиц Малышева от Бажова до Софьи Ковалевской, Гагарина от Малышева до Первомайской, Первомайской от Бажова до Софьи Ковалевской, Восточной от Малышева до Первомайской, на проспекте Ленина от Бажова до Гагарина.