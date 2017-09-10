В Екатеринбурге в центре ограничат продажу спиртного из-за «Кросса нации»

Также будет перекрыто движение по дорогам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017
В субботу, 16 сентября, из-за проведения "Кросса нации" в Екатеринбурге в центре города не будут продавать алкоголь, сообщили в администрации.
По постановлению мэрии, спиртным торговать запретили на пяти центральных улицах: на Малышева от Бажова до Софьи Ковалевской, на Гагарина от Малышева до Первомайской, на Первомайской от Бажова до Софьи Ковалевской, на Восточной от Малышева до Первомайской и на проспекте Ленина от Бажова до Гагарина.
Запрет на алкоголь будет действовать с 10 утра до 15.30.
- В этом году "Кросс нации-2017" проводится в поддержку чемпионата мира. По традиции, забег начнется от площади перед Уральским федеральным университетом на Мира, 19. Участие бесплатное.
- Из-за спортивного мероприятия в субботу днем также будут перекрыты центральные улицы.