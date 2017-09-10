В Свердловской области продолжает сокращаться население

За первые семь месяцев убыль составила 3500 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Свердловской области продолжается убыль населения, сообщает Свердловскстат. За первые семь месяцев 2017 года в регионе зафиксировали явный разрыв между рождаемостью и смертностью.

С января по июль убыль населения составила 3 503 человека. При этом в области родились 31 124 человека, что на 3 696 человек меньше по сравнению с показателями прошлого года.

Также снизилось и число умерших – 34 627 в этом году, в то время как в 2016 году этот показатель был 35 236 человек. В начале августа 2017 года Свердловскстат отметил увеличение убыли населения в четыре раза.

Стоит добавить, что в этом году отмечается снижение количества самоубийств, убийств, отравлений алкоголем, внешних причин смерти.

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