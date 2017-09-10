Евгений Куйвашев сделал первые заявления в качестве нового губернатора Свердловской области

Он планирует реализовывать "Пятилетку развития".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

– Среди первоочередных тем, в частности, вопрос здравоохранения. Речь идет о кадровом обеспечении врачами малых и средних городов. Документы, которые позволят ускорить реализацию этих программ, будут подписаны в ближайшее время. Важно привлечь в медицинские учреждения специалистов, решить при этом массу вопросов: обеспечение жильем, местами в детских садах и школах, благоустройство. "Пятилетка развития" – это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков. Как только будет сформировано правительство, одним из первых принятых документов будет постановление о реализации этой программы, как краткосрочного плана развития Свердловской области, – рассказал Куйвашев.