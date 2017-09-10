Евгений Куйвашев сделал первые заявления в качестве нового губернатора Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017
– Среди первоочередных тем, в частности, вопрос здравоохранения. Речь идет о кадровом обеспечении врачами малых и средних городов. Документы, которые позволят ускорить реализацию этих программ, будут подписаны в ближайшее время. Важно привлечь в медицинские учреждения специалистов, решить при этом массу вопросов: обеспечение жильем, местами в детских садах и школах, благоустройство. "Пятилетка развития" – это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков. Как только будет сформировано правительство, одним из первых принятых документов будет постановление о реализации этой программы, как краткосрочного плана развития Свердловской области, – рассказал Куйвашев.
- Он также подчеркнул, что на первом месте в его работе будут стоять мероприятия, направленные на рост качества жизни людей. В связи с этим серьезное внимание уделят, в том числе, таким масштабным проектам, как борьба за право принять международную универсальную выставку ЭКСПО-2025.
- Евгений Куйвашев уточнил, что легитимность прошедших выборов не вызывает сомнений. НАША вела онлайн-трансляцию со дня голосования.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!