Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга

Перевозчик нарушил сроки предоставления пассажирам питания и гостиницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Роспотребнадзор оштрафовал лоукостер "Победа" за задержку рейсов из Екатеринбурга, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

В отношении авиакомпании возбудили административное дело за нарушение федеральных авиационных правил. Этому предшествовала проверка Свердловской транспортной прокуратуры, которая установила, что авиакомпания задержала 18 января сразу 4 рейса из Екатеринбурга.

Так, рейс Екатеринбург – Москва вылетел с 15-часовой задержкой, рейс Екатеринбург – Новосибирск был задержан на 14 часов, рейс Екатеринбург – Санкт-Петербург – на 8 часов. Еще один рейс в Москву после четырехчасовой задержки отменили.

При этом авиакомпания нарушила сроки обеспечения пассажиров горячим питанием и размещения в гостинице. Помимо этого, не все пассажиры задержанных рейсов получили прохладительные напитки. В итоге лоукостер оштрафовали на 25 тысяч рублей.