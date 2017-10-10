Болельщики подали два миллиона заявок на билеты на ЧМ-2018

Завтра завершится первый этап продаж.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017
12 октября на сайте FIFA завершится первый этап приема заявок на приобретение билетов на ЧМ-2018. Первые обладатели билетов будут определены методом случайной жеребьевки.
По сообщению департамента информационной политики, с 14 октября было подано более 2 миллионов заявок.
Напомним, что Екатеринбург примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018, в том числе на "Екатеринбург Арене" сыграют соперники сборной России по группе А.
- "Наша Газета" уже писала подробно о том, что нужно делать, если вы хотите получить заветный билет на мундиаль и сколько придется отдать за него.
- Добавим, что недавно вокруг стадиона в Екатеринбурге высадили деревья.
- Также британское издание "The Telegraph" назвало "Екатеринбург Арену" "чокнутым" стадионом России.
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