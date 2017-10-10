Дмитрий Маликов посетил музей ИЗО в Екатеринбурге

16+ Фото: Facebook Татьяны Фирстовой

Вечером певец представит свой спектакль "Перевернуть игру". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017 Певец Дмитрий Маликов устроил турне по музеям Екатеринбурга в рамках своих гастролей со спектаклем "Перевернуть игру". – Остался в восторге от выставки. Оценил так: "Все на очень высоком уровне!" Сейчас он поехал в Ельцин Центр, – рассказала "Нашей Газете" специалист по связям с общественностью музея ИЗО Татьяна Фирстова. Маликов по достоинству оценил выставку русского авангарда "Ясновидцы грядущего". В экспозиции представлены картины Малевича, Кандинского, Родченко, иллюстрации к стихам Маяковского, произведения абстракционистов, экспрессионистов, супрематистов. фото: Татьяна Фирстова Стоит добавить, что накануне в сети появился новый Клип Маликова и Юрия Хованского "В мире без интернета жить не желаю". Новая волна популярности Маликова началась в этом году после совместного с Хованским клипа "Спроси у своей мамы". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 11.10.2017, 14:59

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 11.10.2017, 14:59Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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