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Дмитрий Маликов посетил музей ИЗО в Екатеринбурге

Дмитрий Маликов посетил музей ИЗО в Екатеринбурге
16+
Фото: Facebook Татьяны Фирстовой
Вечером певец представит свой спектакль "Перевернуть игру".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Певец Дмитрий Маликов устроил турне по музеям Екатеринбурга в рамках своих гастролей со спектаклем "Перевернуть игру".

– Остался в восторге от выставки. Оценил так: "Все на очень высоком уровне!" Сейчас он поехал в Ельцин Центр, – рассказала "Нашей Газете" специалист по связям с общественностью музея ИЗО Татьяна Фирстова.

Маликов по достоинству оценил выставку русского авангарда "Ясновидцы грядущего". В экспозиции представлены картины Малевича, Кандинского, Родченко, иллюстрации к стихам Маяковского, произведения абстракционистов, экспрессионистов, супрематистов.

фото: Татьяна Фирстова

Стоит добавить, что накануне в сети появился новый Клип Маликова и Юрия Хованского "В мире без интернета жить не желаю".

  • Новая волна популярности Маликова началась в этом году после совместного с Хованским клипа "Спроси у своей мамы".

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Олег Галимов, 11.10.2017, 14:59
Тэги: Новости
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