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Долги свердловчан за тепло и горячую воду достигли 5,2 миллиардов рублей

Долги свердловчан за тепло и горячую воду достигли 5,2 миллиардов рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
"Энергосбыт Плюс" планирует подать иски о взыскании долгов с потребителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Задолженность жителей Свердловской области за тепло и горячую воду перед поставщиком "Энергосбыт Плюс" достигли 5,2 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант".
 
Компания намерена подать иски о взыскании долгов с потребителей, которые не оплачивают услуги более двух месяцев. Более половины накопившегося долга приходится на собственников жилья. Так, в Екатеринбурге задолженность составляет 3,6 миллиарда рублей, в Первоуральске – 538 миллионов, в Лесном и Нижней Туре – 945 миллионов.
 
Ранее НАША сообщала, что общий долг за коммунальные услуги в Свердловской области вырос до 25,5 миллиардов рублей к концу июня 2017 года, увеличившись за полгода на 1,8 миллиарда рублей. По данным Свердловскстата, из этой суммы миллиард – безнадежная задолженность, выросшая за 6 месяцев в 2 раза.
  • Долг екатеринбуржцев за коммунальные услуги на июль 2017 года составил 4,6 миллиарда рублей, задолженность за газ – 68,5 миллиона рублей.

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Маша Шмурыгина, 11.10.2017, 20:22
Тэги: ЖКХ, Деньги
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