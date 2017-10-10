Екатеринбуржец, который вытолкнул свою мать из окна 7 этажа, получил 11 лет колонии

Павел Рожин вину так и не признал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор 34-летнему Павлу Рожину, который в мае вытолкнул собственную мать из окна с седьмого этажа. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчину признали виновным по статье "убийство".

– Подсудимый в суде свою вину не признал, пояснив, что имел место несчастный случай, – добавили в ведомстве. – Однако обвинению удалось доказать связь между умышленными действиями сына и падением его матери с высоты 7 этажа.

В суде выступили свидетели, которые видели, как Павел Рожин выталкивает мать из окна. Согласно их показаниям, после этого мужчина пытался отогнать очевидцев от тела женщины.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил Павла Рожина к 11 годам к колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в этой семье были регулярные конфликты: погибшая мать злоупотребляла алкоголем, а ее убийца-сын принимал наркотики.

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