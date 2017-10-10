На шести улицах Екатеринбурга появилось освещение

Специалисты заменили 688 ламп и 900 метров кабеля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017
МУП "Горсвет" завершило установку искусственного освещения улице на Ломоносова и в поселке Семь Ключей на Технической, Леваневского, Белякова, Решетской и Матросова.
Специалисты уже начали оформление документов на передачу объектов в эксплуатацию.
Кроме того, работники "Горсвета" в течение сентября устранили 112 неисправностей , таких как обрывы и короткие замыканияна сетях уличного освещения. Также на улицах заменили 688 ламп, 900 метров кабеля и 1 тысячу метров воздушных проводов.
- Добавим, что в городе по-прежнему ограничено движение на улице Мамина-Сибиряка, хотя его обещали открыть 10 октября.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!