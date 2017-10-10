На шести улицах Екатеринбурга появилось освещение

Специалисты заменили 688 ламп и 900 метров кабеля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

МУП "Горсвет" завершило установку искусственного освещения улице на Ломоносова и в поселке Семь Ключей на Технической, Леваневского, Белякова, Решетской и Матросова.

Специалисты уже начали оформление документов на передачу объектов в эксплуатацию.

Кроме того, работники "Горсвета" в течение сентября устранили 112 неисправностей , таких как обрывы и короткие замыканияна сетях уличного освещения. Также на улицах заменили 688 ламп, 900 метров кабеля и 1 тысячу метров воздушных проводов.

Добавим, что в городе по-прежнему ограничено движение на улице Мамина-Сибиряка, хотя его обещали открыть 10 октября.

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