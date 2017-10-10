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Население Свердловской области продолжает сокращаться

Население Свердловской области продолжает сокращаться
16+
Фото: pixabay.com
Естественная убыль составила 3 210 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

С января по август 2017 года в Свердловской области родилось 36 086 детей, что ниже прошлогоднего показателя, когда на свет появилось 40 768 детей. По данным Свердловскстата, незначительно снизился и уровень смертности: 39 296 против 40 741 в прошлом году.

Больше всего свердловчан умерли от болезней системы кровообращения – 19 375 и от новообразований – 6 516 человек. Жертвами убийств стали 234 человека, в авариях погибло 248 человек, покончили с собой 350 человек. Внешние причины смерти унесли жизни 3 767 уральцев.

Также жители области стали чаще вступать в брак, чем в прошлом году: 22 245 против 21 606 свадеб. Число разводов практически не изменилось: 13 139 в этом году, 13 152 – в прошлом.

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Олег Галимов, 11.10.2017, 13:13
Тэги: Дети, Новости
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