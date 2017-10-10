Прокуратура Екатеринбурга высказалась о лжеминированиях

В ведомстве не исключили, что звонки поступали из заграницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Заместитель прокурора Екатеринбурга Ирина Юрьева сегодня, 11 октября, рассказала подробности расследования уголовного дела о массовых "минированиях" в Екатеринбурге.

Напомним, волна массовых сообщений о заложенных взрывных устройствах прокатилась по всей стране, начиная с 10 сентября. 12 сентября в Екатеринбурге эвакуировали "Гринвич" и Южный автовокзал. А 29 сентября количество сообщений о заложенных бомбах превысило 150.

В эфире радиостанции "Город FM 107,6" Ирина Юрьева пояснила, что звонки совершались при помощи IP-телефонии, особенность которой состоит в том, что на каждый вызов злоумышленнику может выделяться новый IP-адрес.

– Да, все звонки поступили из-за границы, но технически граждане при этом могут находиться на территории Российской Федерации. Сейчас специалисты МВД и ФСБ проводят работу по установлению лиц, совершавших звонки, — сообщила Юрьева.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!