СКР снял с казаков-участников бойни в Цыганском поселке Екатеринбурга обвинение в убийстве

Сейчас им грозит лишь обвинение за хранение патронов для карабина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Следственный комитет не стал предъявлять обвинения в превышении пределов самообороны со смертельным исходом казакам Олегу Шишову и отцу и сыну Дутовым. Осталось лишь уголовное дело по факту хранения боевых патронов к карабину, из которого производилась стрельба. Об этом сообщает "АиФ-Урал", со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, все произошло 3 сентября 2016 года. К дому казака Олега Шишова на улице Депутатской для "разборок" подъехала группа людей на нескольких автомобилях. Данные о количестве человек в этой группе разнятся. Следователи насчитали 15 человек, однако, по словам супруги Олега Шишова Анастасии, их было не меньше 30.

К подъехавшим вместе с хозяином дома вышли его друг Александр Дутов, Александр Дутов-младший (сын) и Алексей Дутов (брат отца).

После непродолжительного разговора началась драка, переросшая в стрельбу. У оборонявшихся казаков с собой были охотничьи карабины, из которых они начали стрелять по нападавшим. По словам Дутова и Шишовых, приехавшие люди также были вооружены.

В результате стрельбы погибли 27-летний Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов, которые выступали на стороне нападавших. Еще 12 человек, в том числе Шишов и Дутов с братом Алексеем, получили ранения.

Отметим, что официальное подтвержение информации о прекращении уголовного дела нам получить не удалось. В пресс-службе Следственного комитета по Екатеринбургу корреспонденту НАШЕЙ рассказали, что комментарии будут даны лишь после завершения расследования.

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