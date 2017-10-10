Спасатели и синоптики предупредили свердловчан о смоге

Жителей призвали отказаться от прогулок и поездок на автомобилях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Областное управление МЧС и Уральский гидрометцентр выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ в воздухе.

МЧС рекомендовало главам муниципалитетов области организовать работу по регулированию выбросов в атмосферу и ограничить использование грузового транспорта. Жителям региона рекомендуется закрывать окна, отказаться от прогулок и поездок на автомобиле, пить больше воды и максимально ограничить курение. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с хроническими заболеваниями.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности действует до 20.00 13 октября. В Гидрометцентре отмечают, что на данный момент задымленность воздуха на территории Свердловской области не регистрируется.