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У екатеринбургской УК отобрали Lexus за долги

У екатеринбургской УК отобрали Lexus за долги
16+
Фото: УФНС по Свердловской области
Элитную иномарку могут продать в счет неуплаченных налогов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

В Екатеринбурге судебные приставы совместно с УФНС отобрали у одной из управляющих компаний внедорожник Lexus.

Как рассказали в пресс-службе налоговой, организация приобрела автомобиль за 3,5 миллиона рублей, несмотря на задолженности по налогам в 20 миллионов рублей.

– Ранее налоговая инспекция направляла задолжавшей УК требования на уплату налогов, взыскивала долг за счёт денежных средств на расчётных счетах, ограничивала движения по расчётным счетам. В итоге было принято решение о взыскании долга за счет имущества согласно Налоговому кодексу, – рассказали в пресс-службе УФНС по Свердловской области.

  • Отмечается, что с начала года налоговая арестовала более 100 машин за долги. 

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Олег Галимов, 11.10.2017, 14:35
Тэги: Деньги, Авто
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