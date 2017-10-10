У екатеринбургской УК отобрали Lexus за долги

16+ Фото: УФНС по Свердловской области

Элитную иномарку могут продать в счет неуплаченных налогов. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017 В Екатеринбурге судебные приставы совместно с УФНС отобрали у одной из управляющих компаний внедорожник Lexus. Как рассказали в пресс-службе налоговой, организация приобрела автомобиль за 3,5 миллиона рублей, несмотря на задолженности по налогам в 20 миллионов рублей. – Ранее налоговая инспекция направляла задолжавшей УК требования на уплату налогов, взыскивала долг за счёт денежных средств на расчётных счетах, ограничивала движения по расчётным счетам. В итоге было принято решение о взыскании долга за счет имущества согласно Налоговому кодексу, – рассказали в пресс-службе УФНС по Свердловской области. Отмечается, что с начала года налоговая арестовала более 100 машин за долги. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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