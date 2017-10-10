У производителя майонеза «ЕЖК» отозвали лицензию

Предприятие загрязняло атмосферу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Росприроднадзор по УрФО отзовет с 14 октября разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Это сделает невозможным производство знаменитого на Урале "Провансаля ЕЖК".

Разрешение на выброс вредных веществ было выдано в 2015 году, на четыре года. В ноябре 2016 началась внезапная проверка, после многочисленных жалоб жителей Вторчермета.

Жиркомбинату запретят выбрасывать вредные вещества, пока на предприятии не будут сделаны новые очистные сооружения. Если этого сделано не будет, то производство майонеза будет остановлено.

Считается, что Екатеринбург занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза, но документального подтверждения этого факта нет.

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