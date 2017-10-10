Ученые института геофизики раскритиковали план строительства Храма-на-воде

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017
Институт геофизики УРО РАН сформулировал официальную позицию по поводу строительства Храма-на-воде в Екатеринбурге. Заключение вышло отрицательным сразу по нескольким тезисам. Ответ на запрос в РАН опубликовал "Комитет Городского пруда".
фото: "Комитет Городского пруда"
В нем указывается, что сотрудники РАН и института геофизики не привлекались к анализу проекта. Также сообщается, что строительство храма приведет к ухудшению экологической обстановки, а из-за 80-метровой высоты здания колебания верхушки храма будут передаваться на сваи.
– Необходимо учитывать передачу колебаний верхней части конструкции, возникающих за счет ветрового воздействия, на свайное основание. Такие колебания могут негативным образом сказаться на движении воды вдоль поверхности свай. Субвертикальное движение воды с течением времени будет размывать зону контакта грунта и свай, – говорится в заявлении ученых института.
- Напомним, что в городе продолжается сбор подписей против строительства скандального храма.
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