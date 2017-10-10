Ученые института геофизики раскритиковали план строительства Храма-на-воде

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По их мнению, 80-метровое здание ухудшит экологическую обстановку. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017 Институт геофизики УРО РАН сформулировал официальную позицию по поводу строительства Храма-на-воде в Екатеринбурге. Заключение вышло отрицательным сразу по нескольким тезисам. Ответ на запрос в РАН опубликовал "Комитет Городского пруда". фото: "Комитет Городского пруда" В нем указывается, что сотрудники РАН и института геофизики не привлекались к анализу проекта. Также сообщается, что строительство храма приведет к ухудшению экологической обстановки, а из-за 80-метровой высоты здания колебания верхушки храма будут передаваться на сваи. – Необходимо учитывать передачу колебаний верхней части конструкции, возникающих за счет ветрового воздействия, на свайное основание. Такие колебания могут негативным образом сказаться на движении воды вдоль поверхности свай. Субвертикальное движение воды с течением времени будет размывать зону контакта грунта и свай, – говорится в заявлении ученых института. Напомним, что в городе продолжается сбор подписей против строительства скандального храма. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 11.10.2017, 18:52

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 11.10.2017, 18:52Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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