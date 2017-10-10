В аэропорту Екатеринбурга появились тактильные карты для незрячих пассажиров

Их разместили на выходах и входах из аэровокзала.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017
В аэропорту Кольцово установили тактильные карты аэровокзального комплекса и его территории для незрячих пассажиров.
Карты появились в зонах досмотра на входах в терминалы А и В и на выходах из аэропорта. Тактильные карты – это схемы терминалов, на которых указаны оптимальные пути и зоны, а надписи на них продублированы шрифтом Брайля. Карты разработаны незрячими специалистами по ориентированию, рассказали в пресс-службе Кольцово.
– Аэропорт Кольцово сегодня один из лучших аэропортов в мире в части доступной среды, – рассказал руководитель общественной организации "Белая трость" Олег Колпащиков. – Это оценка более 700 делегатов из 30 стран, посетивших в сентябре Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге.
- В 2017 году количество пассажиров Кольцово с ограниченными возможностями здоровья выросло на 60 % по сравнению с предыдущим годом и превысило 5 тысяч человек.