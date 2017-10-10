В Березовском из-за антисанитарии закрыли мясной цех

16+ Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Предприятие не будет работать три месяца. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017 В Березовском специалисты Роспотребнадзора закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов. Как сообщает пресс-служба ведомства, причина – антисанитарные условия на предприятии. – В цехе было много нарушений: своевременно не ремонтировались помещения, нарушались режима проведения уборки и сбора мусора. Также нам не предоставили документы, подтверждающие качество и безопасность как готовой продукции, так и сырья, и медицинские книжки сотрудников, – рассказали в Роспотребнадзоре. Березовский городской суд приостановил деятельность мясного цеха сроком на 90 суток с 4 сентября 2017 года. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 11.10.2017, 10:08

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Игорь Труш , 11.10.2017, 10:08Тэги: Еда Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: