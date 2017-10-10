В Березовском из-за антисанитарии закрыли мясной цех

Предприятие не будет работать три месяца.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017
В Березовском специалисты Роспотребнадзора закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов. Как сообщает пресс-служба ведомства, причина – антисанитарные условия на предприятии.
– В цехе было много нарушений: своевременно не ремонтировались помещения, нарушались режима проведения уборки и сбора мусора. Также нам не предоставили документы, подтверждающие качество и безопасность как готовой продукции, так и сырья, и медицинские книжки сотрудников, – рассказали в Роспотребнадзоре.
Березовский городской суд приостановил деятельность мясного цеха сроком на 90 суток с 4 сентября 2017 года.
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