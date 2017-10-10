Наверх
В Березовском из-за антисанитарии закрыли мясной цех
10:08, сегодня
Городские СМИ продолжают следить за ситуацией, сложившейся вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга
10:20, сегодня1
В аэропорту Екатеринбурга появились тактильные карты для незрячих пассажиров
10:19, сегодня
Екатеринбуржец, который вытолкнул свою мать из окна 7 этажа, получил 11 лет колонии
09:15, сегодня
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
Грузовик насмерть сбил женщину на ЕКАД
09:01, сегодня1
В ночном пожаре в Верхотурье пострадали два ребенка
08:47, сегодня
Спасатели и синоптики предупредили свердловчан о смоге
08:45, сегодня
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
Восемь шайб за матч: "Автомобилист" в результативной игре победил подольский "Витязь"
08:27, сегодня
Замгенпрокурора потребовал проверить жалобы дольщиков в Екатеринбурге
08:16, сегодня
На выезде из Екатеринбурга произошла массовая авария
21:05, 10.10.20171
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
На свердловчанина возбудили уголовное дело за дебош на борту рейса Екатеринбург – Симферополь
20:15, 10.10.2017
Обвиняемому в убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой грозит 10 лет колонии строгого режима
19:40, 10.10.2017
Тест "Гений или шизофреник" ко Дню психического здоровья
19:05, 10.10.2017
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
Футболистов "Урала" будет тренировать специалист из Испании
19:02, 10.10.2017
В Екатеринбурге уничтожили 360 килограммов санкционных груш из Германии
18:29, 10.10.2017
В ближайшие месяцы в Екатеринбурге высадят более полутора тысяч новых деревьев
17:53, 10.10.20172
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
Депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали против обсуждения строительства храма-на-воде
17:37, 10.10.20173
В поселке под Ирбитом задержали пьяного угонщика трактора
17:18, 10.10.2017
В Невьянске без отопления остались 15 жилых домов, детсад, школа и реабилитационный центр
17:15, 10.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
Врачи оценили психическое состояние уральцев
16:55, 10.10.2017
Передача "Жди меня" сменит телеканал
16:19, 10.10.2017
Евгений Ройзман о задержаниях на пикете в поддержку Навального: «Полиции кричали: твари, предатели России»
15:58, 10.10.20172
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
15:56, 10.10.2017
В Нижнем Тагиле полиция ищет мужчину, который избил 12-летнего ребенка
15:52, 10.10.2017
Михаил Ефремов прочитал стихотворение о работнике "Уралвагонзавода"
15:47, 10.10.2017
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
Егор Крид встретился со своей бабушкой-экстремалкой из Екатеринбурга
15:27, 10.10.2017
В Екатеринбурге банкротят финансово-юридический институт
15:10, 10.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Газпром вышел наверх из сентябрьской консолидации
14:59, 10.10.2017
Дистанционное трудоустройство online: методика и инструментарий
В центре Екатеринбурга "поплыла" плитка
14:30, 10.10.20171
Готовимся к головным болям: на Землю надвигается аномальная магнитная буря
13:45, 10.10.2017
В Сирии разбился российский бомбардировщик
13:44, 10.10.20172
Капитальный ремонт подвальных помещений: что включает в себя данный вид работ
В Екатеринбурге эвакуировали экономический университет
13:37, 10.10.2017
В Екатеринбурге неопытный водитель Daewoo Nexia вместе с пассажирами врезался в "Газель"
13:26, 10.10.2017
Новые небоскребы и реновация ветхого жилья: в мэрии Екатеринбурга поделились строительными планами
13:14, 10.10.20172
Олега Дудко приговорили к 13 годам колонии строгого режима за покушение на экс-главу УМВД Екатеринбурга
13:04, 10.10.2017
В Екатеринбурге упростили передачу жилья церкви
12:54, 10.10.20173
Умер телевизионный целитель Аллан Чумак
12:41, 10.10.2017
Екатеринбургская миграционная служба переезжает с ВИЗа на Ботанику
12:23, 10.10.2017
Пьяный водитель КамАЗа устроил ДТП с легковушкой в Березовском
12:23, 10.10.20171
Президент Чехии Милош Земан посетит Екатеринбург
11:57, 10.10.2017
Строительная компания из Екатеринбурга через суд требует с "Данон" 2 миллиона рублей
11:56, 10.10.2017
Почти половина жителей Свердловской области нуждается в помощи психолога
11:53, 10.10.2017
В Екатеринбурге за нападение на полицейских посадили сына и защищавшую его мать
11:36, 10.10.2017
В центре Екатеринбурга временно перестанут останавливаться 22 поезда
11:11, 10.10.2017
В Екатеринбурге выносят приговор Олегу Дудко, стрелявшему в бывшего начальника УМВД города: онлайн-трансляция
11:00, 10.10.2017
"Будущая элита нашей страны": два уральца набрали максимальный балл за три экзамена на ЕГЭ
10:59, 10.10.2017
Утром в Екатеринбурге ограбили очередную "Евросеть"
10:56, 10.10.2017
В Североуральске выбрали нового главу округа
10:33, 10.10.2017
В Екатеринбурге байкер залетел под Lada Granta
10:09, 10.10.2017
Екатеринбургские телеведущие Евгений Енин и Максим Путинцев поменялись каналами
09:47, 10.10.2017
Из-за тумана в Кольцово задерживают рейсы
09:28, 10.10.2017

В Березовском из-за антисанитарии закрыли мясной цех

В Березовском из-за антисанитарии закрыли мясной цех
16+
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Предприятие не будет работать три месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

В Березовском специалисты Роспотребнадзора закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов. Как сообщает пресс-служба ведомства, причина – антисанитарные условия на предприятии.

– В цехе было много нарушений: своевременно не ремонтировались помещения, нарушались режима проведения уборки и сбора мусора. Также нам не предоставили документы, подтверждающие качество и безопасность как готовой продукции, так и сырья, и медицинские книжки сотрудников, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Березовский городской суд приостановил деятельность мясного цеха сроком на 90 суток с 4 сентября 2017 года.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 11.10.2017, 10:08
Тэги: Еда
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Мультимедиа Культура Искусство Транспорт Еда Грипп Дом-2 Приостановка полетов в Египет Деньги Новости России Новости дня Лайфхак Транспортная реформа Тест Жизнь в городе Дело Пьянкова Религия Скандалы Взятки Эксклюзив Пожар Высокие технологии Обрушение крыши на Калинина Финансы Развлечения Суд ГИБДД Репортаж Рецензия Экономика Катастрофа Самолет Минобороны упал в Якутии Ошибки врачей Взрыв Знаменитости Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Расстрел Мода Парковки Убийство Ирины Вахрушевой Убийство в Рахмангулово Школа Погода Туризм Пусть говорят Студенты Медицина Ельцин-центр Кризис и санкции Интернет Мотоциклы ВУЗ Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мировые новости Снос монастыря на Качканаре Статистика ЗАГС Растения Дороги Голодовка в колонии Опрос Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Авто Новый год Криминал Горящие авто Бэби-боксы Военный репортаж Недвижимость Свердловской области ЧМ-2018 Футбол ИГИЛ В Екатеринбурге -40 градусов Выставки Красота Рейтинг Горячее История успеха Психология Конкурсы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Сибирская язва Происшествия Скандал с Новиковым Новости В Египте разбился самолет с российскими туристами Расписание Хоккей Дорожные воины Строительство Шоу-бизнес Женщины Недвижимость Здоровье Секс Интервью Хэллоуин-2015 История Екатеринбурга Храм святой Екатерины Отдых 9 мая СМИ ЖКХ Гололед Доска позора Расстрел на Депутатской Экономия Образование Приговор Лошагину Самолет Бизнес Коллекторы ДТП Семья Спорт ЖКХ Свердловской области Личное Мистика Слухи Волейбол Позитив Общественный транспорт Животные Мужчины Путин Политика Кто заработал Крушение самолета под Ростовом Производство Необычное Истории 9 мая Ловец покемонов Отношения Война ритуальных агентств Ту 154 Корь Фото Екатеринбуржцы в разных странах Дети Скорая помощь Афиша Баскетбол Музыка Грипп в Екатеринбурге Розыск Биатлон Видео МЧС Смерть

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru