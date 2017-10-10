В Екатеринбурге перед судом предстанет серийный грабитель салонов сотовой связи

16+ Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Общий ущерб от его преступлений составил больше 640 тысяч рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017 Полицией Екатеринбурга завершено расследование серии разбойных нападений на салоны сотовой связи, произошедших в столице Урала и городах области. – Во время допроса подозреваемого установлено, что преступной деятельностью он начал заниматься с января 2017 года, со слов задержанного, он не работал и нуждался в материальных благах, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение серии имущественных преступлений, – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. По данным сыщиков, мужчина причастен к разбойным нападениям на салоны сотовой связи на Баумана, 1, Восточной, 158"д", Победы, 70"б". Также, по данным силовиков, подозреваемый совершил нападение в Челябинске, где количество награбленного составило около 300 тысяч рублей. Уголовное дело по статьям "Разбой" и "Грабеж" направлено в Орджоникидзевский районный суд.

Общая сумма награбленного составила около 640 тысяч рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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