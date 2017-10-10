День Lexus: в Екатеринбурге «Сбербанк» забрал у бизнесмена внедорожник за долги по кредиту

Владелец сети химчисток перестал платить еще в 2016 году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017
Руководство уральского управления "Сбербанка" совместно с судебными приставами конфисковал Lexus у владельца сети химчисток. Он задолжал банку 2,5 миллиона рублей.
фото: пресс-служба уральского отделения "Сбербанка"
– Клиент перестал исполнять условия кредитного договора ещё в июне 2016 года. В связи с чем кредитор обратился в суд за получением судебного акта и исполнительных листов о взыскании задолженности, – рассказали в пресс-службе уральского Сбербанка.
Визит приставов не шокировал бизнесмена, а японский внедорожник забрали на эвакуаторе прямо на стоянке у офиса.
- Напомним, что сегодня стало известно о изъятии Lexus у одной из УК Екатеринбурга, чей долг по налогам превысил 20 миллионов рублей.
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