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День Lexus: в Екатеринбурге «Сбербанк» забрал у бизнесмена внедорожник за долги по кредиту

День Lexus: в Екатеринбурге "Сбербанк" забрал у бизнесмена внедорожник за долги по кредиту
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Фото: пресс-служба уральского отделения "Сбербанка"
Владелец сети химчисток перестал платить еще в 2016 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Руководство уральского управления "Сбербанка" совместно с судебными приставами конфисковал Lexus у владельца сети химчисток. Он задолжал банку 2,5 миллиона рублей.

фото: пресс-служба уральского отделения "Сбербанка"

– Клиент перестал исполнять условия кредитного договора ещё в июне 2016 года. В связи с чем кредитор обратился в суд за получением судебного акта и исполнительных листов о взыскании задолженности, – рассказали в пресс-службе уральского Сбербанка.

Визит приставов не шокировал бизнесмена, а японский внедорожник забрали на эвакуаторе прямо на стоянке у офиса.

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Олег Галимов, 11.10.2017, 19:25
Тэги: Деньги, Авто, Новости
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