В Краснотурьинске прокуратура и следователи начали проверку после изъятия детей у иностранцев

Облсуд отменил решение об ограничении родительских прав матери и отца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

В Краснотурьинске следственные органы и прокуратура проводят проверку после изъятия двух маленьких детей у семьи переселенцев из Украины.

Прокуратура и следователи проверяют органы опеки в Краснотурьинске

Детей забрали из семьи и отдали в две приемные семьи, так как их родители не уделяли им должного внимания, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Однако позже суд постановил вернуть детей биологическим родителям, с чем не согласились опекуны, которые заявили, что такое решение противоречит интересам детей. Теперь следователи намерены проверить, не было ли нарушения прав детей в данной ситуации.

К проверке соблюдения законодательства органами опеки подключилась прокуратура. В ведомстве рассказали об истории семьи более подробно. Так, девочку из семьи забрали в августе 2016 года, так как ее родители находились в состоянии алкогольного опьянения, а дома было грязно и отсутствовала еда для ребенка. Пока девочка находилась в стационаре больницы, мать ее беспрепятственно навещала, однако позже ребенка отдали опекунам, а мать и отца ограничили в родительских правах через суд. Сейчас девочка проживает у опекунов.

В октябре того же года в семье родился мальчик. Так как в больнице он находился без родительского попечения, над ребенком установили предварительную опеку, а его родителям сообщили о возможности забрать сына. Однако позже ребенка отдали опекунам, признав его оставшимся без родительского попечения. Мать и отец мальчика были извещены об этом письменно. Суд также ограничил их в родительских правах в отношении ребенка.

Облсуд отменил решение об ограничений родительских прав матери и отца детей

Однако в июле 2017 года Свердловский областной суд отменил решения Краснотурьинского городского суда и принял новое, согласно которому родительские права матери и отцу вернули в полном объеме. Им объяснили, что необходимо изменить свое отношение к воспитанию детей, и установили трехмесячный период для восстановления отношений с детьми.

Новое решение суд принял на основании того, что родители предприняли попытки выйти из сложной жизненной ситуации и предоставили доказательства о прохождении лечения. С марта этого года спиртное они не употребляли.

Прокуратура проверит, состояла ли эта семья на учете как неблагополучная и какая помощь ей оказывалась. Также ведомство даст оценку действиям органов опеки.

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