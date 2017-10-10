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В Свердловской области директор МУПа потратил деньги организации на ремонт своей квартиры

В Свердловской области директор МУПа потратил деньги организации на ремонт своей квартиры
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Фото: архив НАШЕЙ
При этом у предприятия была кредиторская задолженность более 19 миллионов рублей и долг перед сотрудниками более 140 тысяч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

В Свердловской области перед судом предстанет директор муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети Верхние Серги", сообщили в областной прокуратуре. 
 
По данным следствия, зимой 2017 года директор МУПа поручил бухгалтеру перевести на его зарплатную карту 400 тысяч рублей из бюджета предприятия. Основанием для перевода директор назвал договор займа. Деньги были переведены в два этапа – 100 тысяч рублей 18 января, еще 300 тысяч – 23 января. Средства обвиняемый потратил на ремонт своей квартиры.
 
При этом он знал, что МУП имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками в размере более 19 миллионов рублей. Позже, в июле 2017 года, предприятие накопило долг по зарплате в размере 142 тысяч рублей. Кроме этого, убытки МУПа составляли 202 тысячи.

– Расчетный счет у предприятия единый, на него поступают деньги как от населения за оказанные коммунальные услуги, так и от юридических лиц по договорам обслуживания и целевые денежные средства,  отметили в прокуратуре.

Чтобы скрыть факт перевода денег, директор МУПа оформил договор займа в июне 2017 года. Договор был оформлен между предприятием и директором, как физлицом, однако при этом согласие собственника (администрация поселения Верхние Серги) получено не было.
  • В отношении директора возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Дело передано в суд, обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

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Маша Шмурыгина, 11.10.2017, 11:10
Тэги: Суд, Деньги
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