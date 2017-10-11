В Свердловской области снизились зарплаты

Особенно пострадали сферы энергетики, финансов и обрабатывающей промышленности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Свердловской области снизилась средняя заработная плата, сообщает Свердловсктат.

По данным ведомства, в августе средняя зарплата в регионе составила 32 049 рублей, что на тысячу рублей меньше, чем в июле. В августе на две тысячи рублей снизились зарплаты на предприятиях и организациях, которые работают в сфере обрабатывающей промышленности, на целых 5,5 тысяч – в финансовой и страховой сфере. Кроме этого, снизились зарплаты в энергетике.

При этом выросла средняя зарплата в сфере культуры, спорта, развлечений, гостиничной сфере и общепите. Причины колебаний зарплаты Свердловскстат не называет.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян не имеет никаких накоплений, так как не имеют для этого возможности. Согласно данным опроса, проведенного информационной службой Общественного Телевидения России, свердловчанам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей.

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