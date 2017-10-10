Замгенпрокурора потребовал проверить жалобы дольщиков в Екатеринбурге

Юрий Пономарев провел встречу с владельцами квартир в проблемных ЖК по поручению Юрия Чайки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Замгенпрокурора Юрий Пономарев поручил проверить жалобы екатеринбургских дольщиков на строительные компании, сообщает ТАСС.

Пономерев по поручению генпрокурора РФ Юрия Чайки лично принял дольщиков, которые пожаловались на четырех застройщиков в Екатеринбурге и Арамильском городском округе. Так, дольщики жилого комплекса "Щербакова, 20" сообщили, что не согласны переселиться в квартиры другого жилого комплекса, как им предлагают областные власти.

Дольщики многоквартирных домов в Арамильском ГО попросили прокуратуру помочь новому инвестору решить правовые вопросы, чтобы строительство проблемных объектов возобновилось. Владельцы квартиры в ЖК "Кольцовский" обратились к Понамареву с просьбой проконтролировать завершающую стадию строительства и проверить действия застройщика.

Представитель пайщиков, вложившихся в строительство нескольких домов в Екатеринбурге, которое шло без разрешительных документов, потребовал признать пайщиков пострадавшими и оказать государственную поддержку.

Пономарев поручил областной прокуратуре провести ряд проверок и принять необходимые меры реагирования.