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Замгенпрокурора потребовал проверить жалобы дольщиков в Екатеринбурге

Замгенпрокурора потребовал проверить жалобы дольщиков в Екатеринбурге
16+
Фото: Pixabay
Юрий Пономарев провел встречу с владельцами квартир в проблемных ЖК по поручению Юрия Чайки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Замгенпрокурора Юрий Пономарев поручил проверить жалобы екатеринбургских дольщиков на строительные компании, сообщает ТАСС.
 
Пономерев по поручению генпрокурора РФ Юрия Чайки лично принял дольщиков, которые пожаловались на четырех застройщиков в Екатеринбурге и Арамильском городском округе. Так, дольщики жилого комплекса "Щербакова, 20" сообщили, что не согласны переселиться в квартиры другого жилого комплекса, как им предлагают областные власти. 
 
Дольщики многоквартирных домов в Арамильском ГО попросили прокуратуру помочь новому инвестору решить правовые вопросы, чтобы строительство проблемных объектов возобновилось. Владельцы квартиры в ЖК "Кольцовский" обратились к Понамареву с просьбой проконтролировать завершающую стадию строительства и проверить действия застройщика. 
 
Представитель пайщиков, вложившихся в строительство нескольких домов в Екатеринбурге, которое шло без разрешительных документов, потребовал признать пайщиков пострадавшими и оказать государственную поддержку.
 
Пономарев поручил областной прокуратуре провести ряд проверок и принять необходимые меры реагирования. 
 
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Маша Шмурыгина, 11.10.2017, 08:16
Тэги: Строительство, Недвижимость
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