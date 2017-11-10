Дети, попавшие в ДТП под Ярославлем, вернулись в Екатеринбург

Школьники приехали на поезде в ночь на субботу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

Поезд со школьниками, которые попали в ДТП с автобусом и большегрузом в Ярославской области, прибыл в Екатеринбург в ночь на 11 ноября, передает корреспондент НАШЕЙ.

По словам руководителя группы Ольги Пушкиной, водитель успел предупредить детей о столкновении и приложил все силы, чтобы удержать автобус, но избежать смертельного столкновения с грузовиком было невозможно.

– Осталось шесть детей в Ярославле, у них ушибы и колото-резаные травмы. В четверг, предположительно, выпишут всех детей. Туда уже вылетели родители, завтра вылетает представитель гимназии № 202. Из Ростова все дети сегодня прилетят на самолете. Детям будет выплачена страховка. – Рассказала начальник управления образования Верх-Исетского района Екатеринбурга Ольга Фадеева.

– Родители очень благодарны водителю, который пожертвовал своей жизнью и спас их детей. Родители уже собрали 65 тысяч рублей и отправили на карту его жене, которая осталась одна с тремя детьми. Завтра один из родителей будет присутствовать на панихиде. Куплен венок со словами благодарности, и будет зачитано прощальное письмо. Пока родителей волнует, что их дети живы и цели, и они оплакивают шофера, –рассказала Ольга Пушкина (учитель русского языка и литературы гимназии № 202).