Екатеринбург вошел в десятку российских городов по числу победителей олимпиад

Рейтинг составили на основе результатов крупнейших соревнований.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017
Екатеринбург попал в топ-10 городов РФ по количеству школьников-победителей олимпиад.
Международное учреждение для способных детей школа "Летово" составила рейтинг городов на основе результатов крупных олимпиад: Всероссийской олимпиады школьников, Турнира им. М.В. Ломоносова, Знаники, Олимпиады им. Леонарда Эйлера, Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», олимпиад топовых российских вузов.
В итоге Екатеринбург занял в списке 10 строчку и стал одним из городов, куда приедет команда "Летово". Ее члены отберут способных школьников для подготовки к поступлению в российские вузы из первой десятки и в мировые ведущие вузы (топ-50).
- Ранее сообщалось, что 12 свердловских школ попали в 200 лучших школ России.