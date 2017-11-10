Екатеринбург вошел в десятку российских городов по числу победителей олимпиад

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Рейтинг составили на основе результатов крупнейших соревнований. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017 Екатеринбург попал в топ-10 городов РФ по количеству школьников-победителей олимпиад. Международное учреждение для способных детей школа "Летово" составила рейтинг городов на основе результатов крупных олимпиад: Всероссийской олимпиады школьников, Турнира им. М.В. Ломоносова, Знаники, Олимпиады им. Леонарда Эйлера, Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», олимпиад топовых российских вузов. В итоге Екатеринбург занял в списке 10 строчку и стал одним из городов, куда приедет команда "Летово". Ее члены отберут способных школьников для подготовки к поступлению в российские вузы из первой десятки и в мировые ведущие вузы (топ-50). Ранее сообщалось, что 12 свердловских школ попали в 200 лучших школ России.

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